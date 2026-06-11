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Наложен арест на имущество фигурантов дела "Русагро" на сумму более 550 млрд рублей

Оно по иску Генпрокуратуры РФ обращено в доход государства, заявили в МВД

Наложен арест на имущество фигурантов дела "Русагро" на сумму более 550 млрд рублей
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - В МВД России сообщили, что наложен арест на имущество обвиняемых по делу "Русагро" на сумму более 550 млрд рублей.

"В результате организованной следователями и сотрудниками ФСБ России работы по защите имущественных прав и законных интересов потерпевших на имущество обвиняемых на сумму более 550 млрд рублей был наложен арест. Оно по иску Генеральной прокуратуры РФ обращено в доход государства", - говорится в сообщении пресс-центра министерства в четверг.

Ранее в четверг стало известно, что генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении основателя "Русагро" Вадима Мошковича и ряда других фигурантов, обвиняемых в коррупции.

Как сообщалось, уголовное дело связано с хищениями при покупке "Русагро" акций холдинга "Солнечные продукты".

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По данным следствия, фигурантами дела являются основатель "Русагро" Вадим Мошкович, бывший гендиректор холдинга Максим Басов и экс-вице-губернатор Тамбовской области Сергей Иванов.

Басову и Мошковичу предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и организации злоупотребления полномочиями (ч. 3 ст. 33 - ч. 2 ст. 201 УК РФ). Последний обвиняется еще и в даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Иванову предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Свою вину фигуранты не признают.

По данным правоохранительных органов, ущерб по делу составляет порядка 50 млрд руб.

Защита Мошковича ранее поясняла, что заявителем по делу выступил бизнесмен Владислав Буров - основатель "Солнечных продуктов". Буров и кипрская компания "Солпро" - по данным СМИ, учредитель "Солнечных продуктов", бенефициаром которой называют бизнесмена, - признаны потерпевшими по делу.

Также потерпевшим признан производитель продукции для агропромышленности "Сингента" - российская "дочка" корпорации Syngenta AG . Согласно сообщениям СМИ, компания на момент совершения сделки по покупке "Русагро" акций "Солнечных продуктов", с которым связано уголовное дело Мошковича, была одним из кредиторов "Солнечных продуктов".

"Сингентой" по уголовному делу заявлен иск о возмещении ущерба почти на 1 млрд руб.

Как сообщил "Интерфаксу" адвокат Мошковича Александр Аснис, в настоящий момент материалы переданы для рассмотрения по существу в Замоскворецкий суд Москвы.

"Русагро" - один из ведущих агрохолдингов РФ. В 2025 году выручка группы составила 396,5 млрд рублей против 340 млрд рублей в 2024 году.

В начале мая Хамовнический суд Москвы удовлетворил требование прокуроров о передаче государству 627 017 727 обыкновенных акций ПАО "Группа Русагро". Таким образом, суд передал РФ контрольный пакет акций и перевел компанию под госконтроль.

МВД России Русагро Вадим Мошкович
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