Ресурс российского двигателя SJ-100 доведут до целевого значения к концу 2027 года

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Ресурс двигателя ПД-8, которым будут оснащаться импортозамещенные самолеты SSJ-100, планируется довести до целевого значения к концу 2027 года, заявил "России 24" глава Минпромторга Антон Алиханов.

"Двигатель, ПД-8 пока с небольшим ресурсом, скажем так, получил этот сертификат, но уже к концу года этот ресурс будет увеличен более чем в 20 раз, а в конце следующего года, мы, собственно говоря, выйдем уже на требуемые нам три с лишним тысячи (часов - ИФ). То есть, это такая постоянная работа по наращиванию потенциала нашей техники", - сказал министр.

Авиационный двигатель ПД-8 тягой 8 тонн создан на "ОДК-Сатурн" и предназначен для ближнемагистральных самолетов "Суперджет", а также самолетов-амфибий Бе-200. В начале июня ПД-8 получил сертификат типа Росавиации, который подтвердил его соответствие требованиям и нормам летной годности. В конце того же месяца началась сборка первых серийных ПД-8, сообщал "Ростех".