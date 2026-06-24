Президент РФ попросил Минтранс уточнить прогноз по авиаперевозкам

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Есть риск, что установленные показатели по авиаперевозкам в России могут быть не достигнуты, заявил президент Владимир Путин в среду в ходе совещания по развитию авиации.

"В рамках национальных целей развития мы договорились существенно увеличить авиационную мобильность населения. Однако есть риск, что установленные правительством целевые показатели по объемам авиаперевозок пассажиров могут быть не достигнуты. Я прошу Минтранс сегодня доложить уточненные планы по прогнозному пассажиропотоку, а также сообщить, какие дополнительные меры будут реализованы, для того, чтобы максимально обеспечить потребности граждан в авиаперелетах", - сказал он.

В начале 2025 года глава правительства Михаил Мишустин утвердил Единый план по достижению национальных целей развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года Одна из задач плана - увеличение к 2030 году авиаподвижности населения не менее чем на 50% по сравнению с показателем 2023 года при обеспечении доли самолетов отечественного производства в парке российских перевозчиков не менее 50%. Достижению этих целей, как ожидается, должны способствовать строительство и реконструкция аэродромов, субсидирование перевозок, поставка российских самолетов за счет федеральной поддержки.

Пассажиропоток российских авиакомпаний в 2026 году прогнозируется на уровне 110,4 млн человек, сообщал в январе глава Росавиации Дмитрий Ядров. За 2025 год трафик составил 108,9 млн пассажиров (-2,5% г/г). Министр транспорта Андрей Никитин говорил, что рассчитывает на сохранение показателя на уровне прошлого года.