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Электроснабжение в Севастополе восстановлено

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Восстановительные работы на энергоинфраструктуре Севастополя, поврежденной в результате атаки БПЛА, завершены, свет вернулся в дома, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Восстановительные работы на поврежденной инфраструктуре были завершены в 23:00. Еще около часа потребовалось техническим специалистам, чтобы провести тестирование оборудования и осуществить поэтапный запуск системы. (...) В настоящий момент система запущена, свет вернулся в большинство жилых домов", - написал он в своем канале в Max в ночь на четверг.

Губернатор призвал севастопольцев не включать сразу все электроприборы, чтобы нагрузка на сеть увеличивалась постепенно; это нужно для стабилизации работы системы.

Ранее Развожаев сообщил, что в ночь на среду город был временно обесточен в результате атаки на энергоинфраструктуру.

Михаил Развожаев Севастополь
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Электроснабжение в Севастополе восстановлено

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