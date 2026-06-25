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Электроснабжение частично отключено в Крыму из-за технарушений на электросетях

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Электроснабжение частично отключено в семи муниципалитетах в центре, на юге и востоке Крыма из-за нарушений на магистральных сетях, сообщили на "горячей линии" госпредприятия "Крымэнерго" в четверг.

"В связи с технологическими нарушениями на магистральных сетях произошло частичное отключение потребителей Симферополя, Судака, Симферопольского, Ленинского, Бахчисарайского районов, Алушты, Ялтинского округа", - говорится в сообщении на "горячей линии".

Уточняется, что ведутся аварийно-восстановительные работы; ожидается, что электроснабжение восстановят до конца суток.

Утром в четверг губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что для ликвидации перегруза сетей за пределами города введены графики отключений. Решение принято по указанию системного оператора.

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