В Свердловской и Челябинской областях объявили беспилотную опасность

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - В Свердловской и Челябинской областях ввели режим беспилотной опасности.

О Свердловской области сообщил губернатор Денис Паслер и добавил, что "ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры". Он предупредил, что в целях безопасности в регионе могут ограничить связь и мобильный интернет.

Пресс-служба правительства Челябинской области также сообщила, что на территории региона объявлен режим беспилотной опасности.