Поиск

В Свердловской и Челябинской областях объявили беспилотную опасность

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - В Свердловской и Челябинской областях ввели режим беспилотной опасности.

О Свердловской области сообщил губернатор Денис Паслер и добавил, что "ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры". Он предупредил, что в целях безопасности в регионе могут ограничить связь и мобильный интернет.

Пресс-служба правительства Челябинской области также сообщила, что на территории региона объявлен режим беспилотной опасности.

Денис Паслер Челябинская область Свердловская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Открыты аэропорты Ярославля, Калуги, московские Внуково, Домодедово и Жуковский

Полтавская нефтебаза загорелась в Краснодарском крае после падения обломков БПЛА

Электроснабжение в Севастополе восстановлено

Рютте считает необходимым пополнение арсеналов НАТО

Новые российские самолеты в первые 5-6 лет будут обеспечены субсидиями для их раскатки

Минцифры внесло информресурсы ДЭГ в "белые списки"

 Минцифры внесло информресурсы ДЭГ в "белые списки"

Глава Минтранса назвал ситуацию с авиатопливом в России контролируемой

Крикалев сообщил о совместных планах в космосе со странами БРИКС

 Крикалев сообщил о совместных планах в космосе со странами БРИКС
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2824 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10089 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 474 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов