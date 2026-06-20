Режим беспилотной опасности сняли в Свердловской и Челябинской областях

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - В Свердловской области отменили режим беспилотной опасности, сообщил губернатор Денис Паслер.

"Внимание. Отбой опасности атаки БПЛА в Свердловской области", - написал он в своем канале в Мах в субботу.

По данным пресс-службы правительства Челябинской области, режим беспилотной опасности отменен и в этом регионе.

Как сообщалось ранее, режим беспилотной опасности ввели в Челябинской и Свердловской областях утром в субботу. В екатеринбургском аэропорту "Кольцово" вводились ограничения на прием и отправку рейсов.