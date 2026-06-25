"Ростех" сообщил о первом полете опытного образца учебно-боевого Як-130М

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Состоялся первый полет опытного самолета Як-130М, он продолжался более 50 минут, сообщил "Ростех". Испытания прошли на Иркутском авиационном заводе - филиале ПАО "Яковлев".

"Машину пилотировал экипаж в составе летчика-испытателя 1-го класса Александра Гуськова и заслуженного летчика-испытателя Андрея Воропаева. По докладу Александра Гуськова, полет продолжался около 50 минут и проходил на высотах до 2000 метров и скоростях до 600 км/ч. Полетное задание было выполнено полностью, замечаний к самолету нет", - сообщила госкорпорация.

Как заявил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха, модернизация самолета позволяет в полном объеме решать учебные и боевые задачи в любых погодных условиях, днем и ночью на уровне современных авиационных комплексов.

"В числе боевых задач Як-130М - уничтожение наземных и воздушных целей, в том числе беспилотных летательных аппаратов тяжелого класса", - отметил Бадеха.

Самолет, который создан на базе Як-130, получил передовые бортовые системы, современную РЛС и комплекс вооружений, включая авиационные средства поражения класса "воздух-воздух" и "воздух-земля".

"Теперь это "два в одном": не просто учебно-тренировочный самолет, а фактически полноценный легкий истребитель, значительно превосходящий возможности предшественника", - отметили в "Ростехе".

"В ноябре 2025 года ОАК и "Рособоронэкспорт" представили прототип самолета Як-130М на авиационной выставке Dubai Airshow 2025. Заинтересованность в приобретении машин проявили государства, уже эксплуатирующие самолеты Як-130, и новые заказчики, планирующие пополнить парк ВВС современными самолетами", - говорится в сообщении.