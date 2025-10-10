"Ростех" сообщил о начале испытаний первого опытного образца самолета Як-130М

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Первый опытный образец учебно-боевого самолета Як-130М направлен на наземные и летные испытания, сообщила в пятницу пресс-служба госкорпорации "Ростех".

"Машина направлена на наземные и летные испытания. Параллельно ведется сборка еще двух бортов", - говорится в сообщении пресс-службы.

По ее данным, в ходе наземных испытаний на самолете протестируют новые и модернизированные системы. Затем борт начнут готовить к первому полету.

Как отметили в "Ростехе", основная цель модернизации Як-130 до уровня Як-130М - расширение боевых возможностей самолета.

"Модернизация позволит вооружить Як-130М ракетами класса "воздух-воздух" и высокоточными авиационными средствами поражения класса "воздух-поверхность" со спутниковыми и лазерными системами наведения. Новый самолет не только сохранит все возможности по подготовке боевых летчиков, но и обретет качества боевого самолета", - сообщили в "Ростехе".

Согласно сообщению, интеграция новых бортовых систем позволит эксплуатировать Як-130М в учебных и боевых целях круглосуточно и в сложных метеоусловиях. "На самолет установили бортовую радиолокационную станцию БРЛС-130Р, оптико-лазерную теплотелевизионную систему СОЛТ-130К, бортовой комплекс обороны "Президент-С130" и комплекс средств связи КСС-130", - говорится в нем.

"Большая часть обновленного оборудования создана кооперацией предприятий "Ростеха", - отметили в пресс-службе госкорпорации.

По информации "Ростеха", Як-130М создается на базе Як-130 в рамках опытно-конструкторских работ Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК, входит в "Ростех"). Первый опытный образец Як-130М построен на Иркутском авиационном заводе (филиал ПАО "Яковлев", входит в ОАК госкорпорации "Ростех").