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В российский МИД вызвали посла Румынии

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Посол Румынии в Москве Кристиан Истрате вызван в МИД, сообщила представитель ведомства Мария Захарова.

"В МИД вызван посол Румынии, которому будет объявлено об ответных мерах на закрытие российского генконсульства в Констанце", - заявила она журналистам.

Президент Румынии Никушор Дан 29 мая объявил российского консула в Констанце персоной нон грата и добавил, что генконсульство м этом городе будет закрыто. Он сделал это после того, как в ночь на 29 мая беспилотник врезался в жилую многоэтажку в Галаце и взорвался, вызвав пожар. Там пострадали два человека. Тогда же российского посла в Бухаресте вызывали в румынский МИД.

Хроника 15 апреля 2021 года – 25 июня 2026 года Дипломатическое противостояние
Мария Захарова МИД Румыния Кристиан Истрате Никушор Дан Констанца
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