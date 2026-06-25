В российский МИД вызвали посла Румынии

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Посол Румынии в Москве Кристиан Истрате вызван в МИД, сообщила представитель ведомства Мария Захарова.

"В МИД вызван посол Румынии, которому будет объявлено об ответных мерах на закрытие российского генконсульства в Констанце", - заявила она журналистам.

Президент Румынии Никушор Дан 29 мая объявил российского консула в Констанце персоной нон грата и добавил, что генконсульство м этом городе будет закрыто. Он сделал это после того, как в ночь на 29 мая беспилотник врезался в жилую многоэтажку в Галаце и взорвался, вызвав пожар. Там пострадали два человека. Тогда же российского посла в Бухаресте вызывали в румынский МИД.