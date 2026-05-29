Румыния закрывает консульство России в Констанце

Консул объявлен персоной нон грата

Президент Румынии Никушор Дан Фото: Alex Nicodim/NurPhoto via Getty Images

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Президент Румынии Никушор Дан объявил российского консула в Констанце персоной нон грата, сообщают румынский СМИ.

"Консул Российской Федерации в Констанце объявлен персоной нон грата. Само консульство будет закрыто", - сказал Дан.

Президент принял эти решения после того, как в многоэтажный жилой дом в Галаце в ночь на 29 мая врезался беспилотник, взорвался и вызвал пожар. Пострадали два человека.

В связи с этим инцидентом в МИД Румынии вызывали российского посла.