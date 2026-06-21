Движение по Крымскому мосту возобновлено после девятичасовой остановки

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Проезд автомобилей по Крымскому мосту открыт в воскресенье днем после временной остановки, сообщили в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.

Мост был перекрыт для движения автотранспорта более девяти часов.

В Крыму, по данным МЧС, с вечера субботы объявлена беспилотная опасность. Движение по мосту было перекрыто с 0:44 по московскому времени. Из-за действия ограничения, задерживаются 11 поездов в сообщении с Крымом, сообщил оператор перевозок.