Суд в России начнет рассматривать иск "Газпрома" к Gasunie 17 августа

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Российский суд 17 августа начнет рассмотрение иска "Газпрома" к нидерландской газотранспортной компании и европейским юридическим фирмам, сообщается в арбитражной картотеке.

ПАО "Газпром" подало в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области иск к газотранспортной компании Gasunie Transport Services B.V. Он относится к категории "признание решений иностранных судов и арбитражных решений". Суд принял иск к производству и назначил на 17 августа предварительное судебное заседание.

В числе ответчиков в иске указаны также юридическая фирма De Brauw Blackstone Westbroek N.V. и офис судебного пристава Gerechtsdeurwaarderskantoor Groot & Evers B.V.

Gasunie - участник консорциума строительства газопровода "Северный поток" (первого) - Nord Stream AG; она также участвовала в строительстве сухопутных отводов от первого и второго "Северных потоков".