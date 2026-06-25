Песков задался вопросом о надежности Apple после удаления VK из App Store

Активным пользователям приложений VK он посоветовал переходить на Android

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Удаление приложений VK из App Store без предупреждения ставит под вопрос надежность Apple как поставщика коммерческих услуг, считают в Кремле.

"Это не первый раз, когда Apple из российского сегмента Appe Store удаляет приложения российского производства. Совсем недавно это произошло с Max, были и другие случаи. И безусловно, это ставит вопрос о надежности этого сервиса, о том, насколько можно ему доверять как поставщику коммерческих услуг", - заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Прежде чем делать какие-то выводы, соответствующие российские ведомства вступят в контакт с этим сервисом, добавил он.

"Конечно же, потребуются разъяснения со стороны корпорации. Если эти разъяснения будут не даны, нужно дальше соответственно строить выводы о продолжении какого-либо взаимодействия с этой компанией, - сказал Песков. - Безусловно, какие-то решения об исключении наших приложений, тем более таких массовых, из App Store - это бьет по интересам пользователей не только в нашей стране, но и русскоязычного мира, который активно использует VK и все дочерние сервисы".

"Речь идет о десятках миллионов людей, интересы которых затрагивают подобные странные по меньшей мере решения корпорации Apple", - отметил пресс-секретарь.

Он повторил, что необходимо сейчас разобраться с корпорацией и затребовать разъяснений. "А для тех, кто действительно является активным пользователем сервисов, всегда есть моментальное решение проблемы - перейдите на Android, перейдите на наши системы, перейдите на наш аналогичный сервис и пользуйтесь своими любимыми сервисами", - сказал Песков.

Ранее 25 июня VK сообщила, что ее приложения без предупреждения были удалены из App Store и стали недоступны для скачивания и обновления на устройствах Apple. Компания напомнила, что не находится под санкциями, что официальные заключения юристов и вся необходимая информация давно находится в распоряжении Apple, и назвала действия американской компании по отношению к российским пользователям "ничем не мотивированными и неприемлемыми".