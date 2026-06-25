Кремль даст юридический ответ на попытки продать нефть с задержанного Британией танкера

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Россия максимально задействует все возможные юридические инструменты против тех, кто попытается изъять, продать или купить нефть с задержанного Великобританией нефтяного танкера MV Smyrtos, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Наверняка существуют юридические варианты реакции, они будут изучены, ситуация будет проанализирована. Если такие юридические варианты реакции, судебные перспективы имеются, конечно же, они будут максимально задействованы как в отношении тех, кто будет принимать такие решения, тех, кто будет реализовывать эту нефть, так и в отношении тех, кто ее будет приобретать", - сказал он журналистам.

Так Песков прокомментировал сообщения СМИ о том, что британские власти якобы намерены продать почти 100 тысяч тонн нефти с задержанного 14 июня в Ла-Манше судна Smyrtos.

Говоря о политической стороне вопроса, представитель Кремля заметил, что "речь, наверное, идет о попытке экспроприации, продаже, добыче пиратскими методами". По его словам, "британское государство на протяжении всей истории этих методов не гнушалось".

Танкер MV Smyrtos был захвачен 14 июня отрядом коммандос Королевской морской пехоты и сотрудниками Национального агентства по борьбе с преступностью при поддержке вертолетов и двух боевых кораблей в проливе Ла-Манш.

Прокурор Варун Чуни заявлял, что за нарушение антироссийских санкций предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет. Он напомнил, что следовавшее из России судно MV Smyrtos с 2025 года находится под антироссийскими санкциями Великобритании.