Британские военные задержали шедший из России танкер

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Британские военные в воскресенье перехватили в проливе Ла-Манш нефтяной танкер SMYRTOS из так называемого российского "теневого флота", сообщило министерство обороны Соединенного Королевства.

По его данным, в рамках операции, которая продолжалась шесть часов, морские пехотинцы и сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью поднялись на борт судна при поддержке королевских ВВС. В ней были задействованы вертолеты, патрульный самолет и корабли HMS Sutherland и HMS Ledbury Королевского флота.

Танкер задержан и будет находиться под наблюдением у южного побережья Англии, пока продолжается расследование, говорится в заявлении министерства обороны.

По имеющимся данным, судно под флагом Камеруна направлялось из российского порта на Балтике в сторону Атлантического океана.

В марте премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил, что британские вооруженные силы теперь могут подниматься на борт санкционных судов, проходящих через территориальные воды Соединенного Королевства.