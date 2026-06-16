Капитан захваченного Великобританией танкера, шедшего из РФ, заключен под стражу

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Капитан захваченного Великобританией нефтяного танкера MV Smyrtos во вторник решением суда Саутгемптона заключен под стражу после предъявления ему обвинения в нарушении санкций в отношении России, сообщила газета The Independent.

Гражданин Индии Аджай Пант обвиняется в прямой или косвенной поставке запрещенной российской нефти или нефтепродуктов в третью страну. Его дело направлено на предварительное слушание в Королевский суд Борнмута. До этого времени 38-летний Панта оставлен под стражей.

По данным британских властей, танкеру, перевозящему около 98 тыс. тонн нефти, теперь официально запрещено покидать Великобританию, и он стоит на якоре вблизи города Уэймут на юге Англии. На его борту остаются 24 члена экипажа из Грузии и Индии.

Танкер MV Smyrtos был захвачен 14 июня отрядом коммандос Королевской морской пехоты и сотрудниками Национального агентства по борьбе с преступностью при поддержке вертолетов и двух боевых кораблей в проливе Ла-Манш.

По словам прокурора Варун Чуни, за нарушение антироссийских санкций предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет.

Он указал, что следовавшее из России судно MV Smyrtos было включено в санкционный список Великобритании в отношении России в 2025 году.