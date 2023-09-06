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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

Ветеранов СВО будут готовить к преподаванию "Основ безопасности и защиты Родины"

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Центр профессиональной переподготовки педагогов-ветеранов специальной военной операции и участников боевых действий для преподавания в школах "Основ безопасности и защиты Родины" создан на базе Государственного университета просвещения, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"На базе Государственного университета просвещения в этом году создан центр, скажу об этом впервые, переподготовки педагогов-ветеранов специальной военной операции, участников иных боевых действий для реализации новой предметной области с приоритетом практической подготовки для нового предмета "Основы безопасности и защиты Родины"", - сказал Кравцов на пленарном заседании Всероссийского педагогического форума "Память священна".

В январе Кравцов сообщал, что бывшие участники спецоперации смогут преподавать начальную военную подготовку в школах, но должны пройти соответствующую переподготовку.

В конце июня Минпросвещения РФ предложило переименовать Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) в Основы безопасности и защиты Родины, школьники могут приступить к обновленному предмету уже с 1 сентября 2024 года.

Сергей Кравцов Минпросвещения РФ
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