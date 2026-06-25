МИД РФ после удаления ряда российских приложений из App Store выступил против цифровой цензуры

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Россия продолжит выступать за формирование открытой и справедливой информационной среды, заявил официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Со своей стороны продолжим последовательно выступать против практик цифровой дискриминации, цензуры и произвольного ограничения доступа к информации, а также за формирование справедливой, открытой и действительно демократический международной информационной среды", - сказала Захарова в четверг на брифинге, комментируя удаление ряда российских приложений из App Store.

Как, в частности, отметила представитель МИД, действия компании Apple - "это акт целенаправленной зачистки от неугодных, видимо, слишком суверенных конкурентов".

Ранее из App Store были удалены приложения семейства VK: "ВКонтакте", "Одноклассники" и др. В российской компании заявили, что приложения были удалены без предупреждения.