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МИД РФ после удаления ряда российских приложений из App Store выступил против цифровой цензуры

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Россия продолжит выступать за формирование открытой и справедливой информационной среды, заявил официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Со своей стороны продолжим последовательно выступать против практик цифровой дискриминации, цензуры и произвольного ограничения доступа к информации, а также за формирование справедливой, открытой и действительно демократический международной информационной среды", - сказала Захарова в четверг на брифинге, комментируя удаление ряда российских приложений из App Store.

Как, в частности, отметила представитель МИД, действия компании Apple - "это акт целенаправленной зачистки от неугодных, видимо, слишком суверенных конкурентов".

Ранее из App Store были удалены приложения семейства VK: "ВКонтакте", "Одноклассники" и др. В российской компании заявили, что приложения были удалены без предупреждения.

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