Омбудсмен Лантратова призвала искать альтернативу iPhone после удаления VK из App Store

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова считает правильным решением после удаления приложений VK из App Store найти альтернативу iPhone.

"Apple, невзирая на правовые нормы, в одностороннем порядке удалила приложения VK из своего магазина (...). Мы помним, как Apple пыталась блокировать наш национальный мессенджер, приложения банков, РЖД, Аэрофлота - все, чем россияне пользуются ежедневно. Но известная всему миру русская смекалка всегда проложит обходной путь. Уверена, что и в данном случае наши IT-специалисты быстро найдут решение", - сказала Лантратова журналистам в четверг.

"Но самым правильным решением будет найти альтернативу самому iPhone. Тем более, что уже создано множество аппаратов с более совершенными характеристиками", - добавила она.

По словам омбудсмена, удаление приложений VK из App Store не было требованием закона, так как группа VK не находится под санкциями США.

"Это осознанный произвол корпорации. Нам пытаются диктовать, какими приложениями пользоваться, что читать и писать, загоняя в узкий коридор американских сервисов. Руководство Apple пытается ограничить своих пользователей – запретить пользоваться российскими приложениями, которые обеспечивают цифровой суверенитет", - заявила Лантратова.

Она высказала мнение, что "Apple давно занимается не бизнесом, а политикой, теперь – открыто".