Поиск

Омбудсмен Лантратова призвала искать альтернативу iPhone после удаления VK из App Store

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова считает правильным решением после удаления приложений VK из App Store найти альтернативу iPhone.

"Apple, невзирая на правовые нормы, в одностороннем порядке удалила приложения VK из своего магазина (...). Мы помним, как Apple пыталась блокировать наш национальный мессенджер, приложения банков, РЖД, Аэрофлота - все, чем россияне пользуются ежедневно. Но известная всему миру русская смекалка всегда проложит обходной путь. Уверена, что и в данном случае наши IT-специалисты быстро найдут решение", - сказала Лантратова журналистам в четверг.

"Но самым правильным решением будет найти альтернативу самому iPhone. Тем более, что уже создано множество аппаратов с более совершенными характеристиками", - добавила она.

По словам омбудсмена, удаление приложений VK из App Store не было требованием закона, так как группа VK не находится под санкциями США.

"Это осознанный произвол корпорации. Нам пытаются диктовать, какими приложениями пользоваться, что читать и писать, загоняя в узкий коридор американских сервисов. Руководство Apple пытается ограничить своих пользователей – запретить пользоваться российскими приложениями, которые обеспечивают цифровой суверенитет", - заявила Лантратова.

Она высказала мнение, что "Apple давно занимается не бизнесом, а политикой, теперь – открыто".

Яна Лантратова VK App Store iPhone Apple
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Европейский аппарат BepiColombo с российскими научными приборами выйдет на орбиту Меркурия в ноябре

Украинский олигарх Коломойский заочно осужден в РФ на 12 лет за хищение нефти на 10 млрд руб.

 Украинский олигарх Коломойский заочно осужден в РФ на 12 лет за хищение нефти на 10 млрд руб.

Генконсул Румынии в Петербурге объявлен персоной нон грата

 Генконсул Румынии в Петербурге объявлен персоной нон грата

СКР настаивает на введении уголовной ответственности для юридических лиц

El Al отменила на несколько дней полеты в Москву

 El Al отменила на несколько дней полеты в Москву

СКР предложил сделать конфискацию самостоятельным видом наказания и расширить

 СКР предложил сделать конфискацию самостоятельным видом наказания и расширить

В школах России вдвое увеличат долю начальной военной подготовки

 В школах России вдвое увеличат долю начальной военной подготовки

Губернатор Сахалина попросил досрочно завершить климатический эксперимент

ФАС после удаления VK из App Store попросили проверить соблюдение Apple антимонопольных законов

 ФАС после удаления VK из App Store попросили проверить соблюдение Apple антимонопольных законов

Путин обсудил внутреннюю безопасность с членами Совбеза страны
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10097 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2830 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 73 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 474 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов