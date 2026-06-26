Аэропорты Внуково и Шереметьево принимают и отправляют рейсы по согласованию

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Аэропорты Внуково и Шереметьево работают по согласованию в связи с введением временных ограничений, сообщили в Росавиации.

"Внуково и Шереметьево принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней. Возможны корректировки в расписании рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов", -- говорится в сообщении.