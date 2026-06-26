Россельхознадзор ограничил поставки рыбы со всех предприятий Армении

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Поставки рыбы и рыбной продукции со всех предприятий Армении, имевших право на экспорт продукции в РФ, ограничены.

Как сообщается в материалах Россельхознадзора, служба обратилась в Инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов Армении с просьбой с 19 июня 2026 года приостановить ветеринарную сертификацию живой рыбы и рыбопродукции (в любом переработанном виде) с двух предприятий республики - ООО "МФ Экспорт" и ООО "Инвест плюс".

"Обязываю обеспечить контроль за недопущением ввоза в Российскую Федерацию продукции с указанных предприятий", - говорится в документе, направленном в территориальные органы Россельхознадзора и ФТС России.

Таким образом, права на экспорт рыбы и рыбной продукции в РФ лишены все предприятия, которые числились ее поставщиками.

Ранее, со 2 июня, поставки были ограничены со всех предприятий Армении, за исключением ООО "МФ Экспорт" и ООО "Инвест плюс". В указании ведомства от 29 мая 2026 года говорилось, что "Россельхознадзор обязывает обеспечить контроль за недопущением ввоза в Российскую Федерацию живой рыбы и рыбопродукции (в любом переработанном виде) со всех предприятий Армении, за исключением продукции ООО "МФ Экспорт" и ООО "Инвест плюс".

Поставки с этих предприятий шли под усиленным лабораторным контролем в связи с обнаружением опасных веществ (лейкомалахитовый зеленый, метиленовый синий, группа фторхинолонов, хлортетрациклин), а также патогенов. Затем в указание Россельхознадзора от 29 мая было внесено изменение, в соответствии с которым ограничения коснулись и этих двух предприятий.

Ввоз продукции с двух других армянских предприятий - ООО "Тексуорлд" и ООО "Синий Океан" был запрещен ранее в связи с тем, что они отказались от участия в инспектировании российскими специалистами, которое проводилось с 21 по 27 мая 2026 года. "В связи с отказом в проведении инспекции статус предприятий ООО "Тексуорлд" и ООО "Синий Океан" изменен на "временно ограничено", - сообщается в материалах Россельхознадзора.