Россельхознадзор с 12 июня ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Россельхознадзор с 12 июня 2026 года ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении, сообщает служба.

Это касается продукции как, произведенной в республике, так и отправляемой из нее. Ограничивается и транзит через Россию в государства - члены ЕАЭС. Запрет будет действовать до выработки конкретного алгоритма по обеспечению безопасности и прослеживаемости отгружаемых товаров, говорится в сообщении.

"Решение принято в связи с систематическими выявлениями карантинных объектов. Служба поэтапно, начиная с мая текущего года, ограничивала ввоз отдельных видов армянской подкарантинной продукции, а также неоднократно направляла в адрес армянской стороны информацию о нарушении поставок", - отмечает Россельхознадзор.

"Однако обнаружения карантинных объектов продолжаются. В июне было выявлено три случая заражения капровым жуком поступивших из Армении орехов, сушеных персиков и сушеных томатов", - констатирует Россельхознадзор.

Как считает служба, это свидетельствует о недостаточном контроле со стороны уполномоченного органа Армении и вызывает недоверие к системе фитосанитарной сертификации. "Неэффективность деятельности армянской службы по карантину и защите растений ставит под угрозу фитосанитарное благополучие России и ЕАЭС", - подчеркивает Россельхознадзор.

Капровый жук - многоядный вредитель запасов, отсутствующий на территории России. Повреждает злаковые, масличные, бобовые, технические культуры и продукты их переработки, а также лесные, декоративные и другие культуры. Может заражать зернохранилища, транспортные средства, склады сырья и муки, мельницы, комбикормовые заводы, кондитерские фабрики, солодохранилища и дробильные цеха пивоваренных заводов. Способен уничтожить до 70% хранимой продукции.

Как отмечает Россельхознадзор, экономический ущерб для РФ может выражаться не только в потере урожая, проведении мероприятий по локализации и ликвидации очагов, но также и в возможной потере экспортных рынков со странами, где этот вредитель является отсутствующим карантинным объектом.

Как сообщалось, Россия с 22 мая 2026 года ввела временные ограничения на ввоз цветов из Армении, с 30 мая - на ввоз свежих томатов, огурцов, перца, зеленных культур и клубники. С 2 июня такие же ограничения ввели на поставки черешни, вишни, абрикосов, персиков, сливы, нектаринов и винограда. Кроме того, с 3 июня ограничен ввоз семечковых культур, баклажанов, картофеля и сухофруктов. Причина ограничений - нарушения при поставках этой продукции в РФ.