Рыбный союз заявил, что запрет на ввоз рыбы из Армении не приведет к росту цен

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Ограничения, введенные в июне Россельхознадзором на ввоз рыбы из Армении, не повлияет на обеспечение российского рынка этой продукцией и не приведет к росту цен на нее, считают в Рыбном союзе.

"Широкая диверсификация внешних источников поставок форели (основная позиция рыбного экспорта Армении в РФ - ИФ) в сочетании с устойчивым развитием российского форелеводства смогут обеспечить стабильность объемов предложения и минимизировать последствия прекращения поставок из Армении для российского потребителя, - говорится в сообщении союза. - Наращивание поставок форели из других стран, а также рост выпуска продукции российских форелеводческих хозяйств позволят избежать роста цен на форель".

Как сообщалось, в июне Россельхознадзор ограничил поставки живой рыбы и рыбной продукции из Армении в связи с отсутствием ее прослеживаемости и претензий в сфере безопасности.

В Россельхознадзоре, в частности, не исключали, что под видом армянской форели в РФ может ввозиться продукция других, в том числе недружественных, стран. Как заявлял в апреле руководитель службы Сергей Данкверт, "форель из горных рек Армении никаким образом не может быть похожа на норвежскую".

Как сообщает Рыбный союз, доля Армении в поставках в РФ выращенной (аквакультурной) форели в январе-мае этого года составила порядка 10% против 7% по итогам 2025 года. За пять месяцев из Армении было ввезено 3 тыс. тонн форели, что на 20% больше, чем годом ранее.

По итогам 2025 года доля поставок рыбы из Армении составила 1% в весе и 2% – в деньгах от общего объема российского импорта рыбы и морепродуктов. Основной продукт – охлажденная и замороженная форель.

Рыбный союз также сообщил, что в число крупных поставщиков форели в РФ входят Турция, Китай, Иран, небольшие объемы мороженой и охлажденной аквакультурной форели импортируется из Киргизии, Белоруссии, Казахстана, Грузии.

Кроме того, активно развивается отечественное форелеводство. В 2025 году производство форели выросло на 3% до 74 тыс. тонн. По результатам первого квартала 2026 года ключевыми форелеводческими регионами стали Карелия, нарастившая производство на 19% до 5 тыс. тонн, и Северная Осетия – почти в два раза до 3 тыс. тонн.