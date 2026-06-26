Режим ЧС регионального характера вводят в Крыму и Севастополе

Фото: Максим Чурусов/ТАСС

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Режим ЧС регионального характера вводят в Крыму и Севастополе, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в пятницу.

"Совместно с губернатором города Севастополя Михаилом Владимировичем Развожаевым принято решение о подписании указов о введении в Республике Крым и городе Севастополе режима чрезвычайной ситуации регионального характера", - написал Аксенов в своем канале в Max.

По его словам, режим ЧС начинает действовать с 13:00 пятницы.