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Режим ЧС регионального характера вводят в Крыму и Севастополе

Режим ЧС регионального характера вводят в Крыму и Севастополе
Фото: Максим Чурусов/ТАСС

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Режим ЧС регионального характера вводят в Крыму и Севастополе, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в пятницу.

"Совместно с губернатором города Севастополя Михаилом Владимировичем Развожаевым принято решение о подписании указов о введении в Республике Крым и городе Севастополе режима чрезвычайной ситуации регионального характера", - написал Аксенов в своем канале в Max.

По его словам, режим ЧС начинает действовать с 13:00 пятницы.

Крым Севастополь Сергей Аксенов
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