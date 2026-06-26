Песков сообщил о соболезнованиях Путина в связи с кончиной Сергея Иванова

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о кончине бывшего спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова.

"Мы с глубоким прискорбием сообщаем, что сегодня ушел из жизни Сергей Борисович Иванов", - сказал представитель Кремля.

"Президент России глубоко соболезнует родным и близким Сергея Борисовича, направил семье телеграмму соболезнований", - добавил Песков.

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев также выразил соболезнования в связи с кончиной Иванова.

"Сергей Борисович беззаветно служил России и внес важнейший вклад в укрепление ее суверенитета и развитие страны", - написал Дмитриев в своем канале Max.

По его словам, "это тяжелая и невосполнимая утрата для его родных, близких, друзей и всех, кому посчастливилось знать Сергея Борисовича". "Светлая память о нем, его человеческом тепле, достоинстве, мудрости и преданности своему делу навсегда сохранится в сердцах тех, кто был рядом с ним", - написал глава РФПИ.

Иванов в разное время занимал посты министра обороны, вице-премьера, а также был руководителем администрации президента.