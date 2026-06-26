Поиск

Песков сообщил о соболезнованиях Путина в связи с кончиной Сергея Иванова

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о кончине бывшего спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова.

"Мы с глубоким прискорбием сообщаем, что сегодня ушел из жизни Сергей Борисович Иванов", - сказал представитель Кремля.

"Президент России глубоко соболезнует родным и близким Сергея Борисовича, направил семье телеграмму соболезнований", - добавил Песков.

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев также выразил соболезнования в связи с кончиной Иванова.

"Сергей Борисович беззаветно служил России и внес важнейший вклад в укрепление ее суверенитета и развитие страны", - написал Дмитриев в своем канале Max.

По его словам, "это тяжелая и невосполнимая утрата для его родных, близких, друзей и всех, кому посчастливилось знать Сергея Борисовича". "Светлая память о нем, его человеческом тепле, достоинстве, мудрости и преданности своему делу навсегда сохранится в сердцах тех, кто был рядом с ним", - написал глава РФПИ.

Иванов в разное время занимал посты министра обороны, вице-премьера, а также был руководителем администрации президента.

Дмитрий Песков Сергей Иванов Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

АТОР сообщила о нахождении в Крыму от 150 до 200 тысяч туристов

Умер бывший министр обороны Сергей Иванов

 Умер бывший министр обороны Сергей Иванов

Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле 160 на 160

Шишкарев отказался от выкупа доли партнера в ГК "Дело"

 Шишкарев отказался от выкупа доли партнера в ГК "Дело"

"Роскосмос" планирует создать на Луне АЭС до 2036 года

Режим ЧС регионального характера вводят в Крыму и Севастополе

 Режим ЧС регионального характера вводят в Крыму и Севастополе

МИД РФ заявил Молдавии протест из-за задержания в аэропорту российских дипкурьеров

Глава СКР выступил за снижение возраста уголовной ответственности до 12 лет

Лавров заявил об обсуждении на Аляске предложений США по Украине, которые РФ приняла

 Лавров заявил об обсуждении на Аляске предложений США по Украине, которые РФ приняла

Электроснабжение Севастополя после атаки БПЛА планируют восстановить к 18:00 пятницы
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2836 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10118 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 73 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов