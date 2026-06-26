Умер бывший министр обороны Сергей Иванов

Сергей Иванов Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Умер бывший министр обороны, бывший спецпредставитель президента Сергей Иванов, сообщила пресс-служба Единой лиги ВТБ, где он был почетным президентом.

Ему было 73 года.

"Сергей Борисович стоял у истоков создания Единой Лиги ВТБ и внес ключевой вклад в становление и развитие турнира. Благодаря его инициативе, поддержке и вниманию к баскетболу Лига стала одним из ключевых проектов российского спорта, объединившим ведущие клубы и давшим новый импульс развитию игры", - сказано в сообщении.

Иванов был назначен специальным представителем президента в 2016 году и оставил этот пост в феврале 2026 года. До этого он с декабря 2011 года возглавлял администрацию президента.

С весны 2001 года до февраля 2007 года Иванов руководил Министерством обороны, затем был вице-премьером и первым вице-премьером.

В августе 1998 года он стал замдиректора ФСБ, а с ноября 1999 года по март 2001 года был секретарем Совета безопасности России.

В 1991-1998 годах он служил в СВР, службу закончил первым заместителем директора Европейского департамента СВР.

Сергей Иванов родился в 1953 году в Ленинграде. Он окончил переводческое отделение филфака Ленинградского государственного университета (1975), высшие курсы КГБ СССР в Минске (1976), Краснознаменный институт КГБ СССР (1981).

В 1975-1977 годах он был сотрудником 1-го (кадрового) отдела Управления КГБ по Ленинграду и Ленинградской области, где работал в одном подразделении с Владимиром Путиным. С 1981 по 1985 год работал вторым секретарем в советском посольстве в Лондоне, в резидентуре в Финляндии и Кении.