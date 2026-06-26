МИД РФ рекомендовал гражданам России не ездить в Молдавию

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - МИД России настоятельно рекомендует гражданам РФ воздержаться от поездок в Молдавию в связи с усилением "дискриминационных мер" в отношении россиян, въезжающих в республику, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

"МИД России в очередной раз настоятельно рекомендует российским гражданам воздерживаться от поездок в Республику Молдова", - говорится в сообщении.

Как заявили в МИД, "официальный Кишинев в рамках проводимого при поддержке западных кураторов антироссийского курса усиливает дискриминационные меры в отношении граждан России, въезжающих в Республику Молдова".