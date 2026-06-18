Москва будет наблюдать за переговорами о вступлении Украины и Молдавии в ЕС

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Москва будет наблюдать за переговорами Евросоюза о вступлении Украины и Молдавии в объединение, заявила на брифинге представитель МИД Мария Захарова.

"Будем наблюдать за переговорами. (...) Посмотрим, как их ход будет влиять на процессы внутри этих государств, на трансформацию самого Европейского союза, который пытается поглотить новые пространства, пренебрегая собственными принципами, ценностями, интересами и самое главное - состоянием своих собственных обществ и экономик", - сказала она, комментируя открытие 15 июня первого кластера переговоров ЕС с Украиной и Молдавией.

Кластер "Основы" предусматривает со стороны кандидатов на вступление в ЕС, что они приведут в соответствие с законодательством Евросоюза таких компонентов, как верховенство права и основных прав и свобод, функционирование демократических институтов, реформы государственного управления, а также экономические критерии.

"Общее состояние, в котором находятся и Украина, и Молдавия подтверждает, что решение об открытии вот этого самого первого кластера переговоров об их вступлении в ЕС лежит исключительно в политической плоскости", - отметила Захарова.

"Это нужно, опять же, для пиара, - добавила она. - Это нужно для того, чтобы продемонстрировать некие успехи этих стран, государств и самое главное - режимов в некоей евроинтеграции".

"Конечно, это и характеризует сам Евросоюз, его политику - политику расширения, где ключевую роль роль играют не копенгагенские критерии, а соображение геостратегического характера", - заключила Захарова.