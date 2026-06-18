Поиск

Москва будет наблюдать за переговорами о вступлении Украины и Молдавии в ЕС

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Москва будет наблюдать за переговорами Евросоюза о вступлении Украины и Молдавии в объединение, заявила на брифинге представитель МИД Мария Захарова.

"Будем наблюдать за переговорами. (...) Посмотрим, как их ход будет влиять на процессы внутри этих государств, на трансформацию самого Европейского союза, который пытается поглотить новые пространства, пренебрегая собственными принципами, ценностями, интересами и самое главное - состоянием своих собственных обществ и экономик", - сказала она, комментируя открытие 15 июня первого кластера переговоров ЕС с Украиной и Молдавией.

Кластер "Основы" предусматривает со стороны кандидатов на вступление в ЕС, что они приведут в соответствие с законодательством Евросоюза таких компонентов, как верховенство права и основных прав и свобод, функционирование демократических институтов, реформы государственного управления, а также экономические критерии.

"Общее состояние, в котором находятся и Украина, и Молдавия подтверждает, что решение об открытии вот этого самого первого кластера переговоров об их вступлении в ЕС лежит исключительно в политической плоскости", - отметила Захарова.

"Это нужно, опять же, для пиара, - добавила она. - Это нужно для того, чтобы продемонстрировать некие успехи этих стран, государств и самое главное - режимов в некоей евроинтеграции".

"Конечно, это и характеризует сам Евросоюз, его политику - политику расширения, где ключевую роль роль играют не копенгагенские критерии, а соображение геостратегического характера", - заключила Захарова.

Евросоюз МИД Мария Захарова Молдавия Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Дума планирует принять закон о поддержке "Почты России" до конца сессии

 Дума планирует принять закон о поддержке "Почты России" до конца сессии

Москва будет наблюдать за переговорами о вступлении Украины и Молдавии в ЕС

Собянин сообщил, что прилет по МНПЗ обошелся без пострадавших

 Собянин сообщил, что прилет по МНПЗ обошелся без пострадавших

Минсельхоз отметил "всплеск" рынка запчастей сельхозтехники на фоне снижения ее покупок

Задержки и отмены рейсов за рубеж в Москве затронули 8 тыс. организованных туристов

Блогер Митрошина получила три года условно за легализацию более 115 млн рублей

 Блогер Митрошина получила три года условно за легализацию более 115 млн рублей

В результате атаки беспилотников в Подмосковье пострадали 17 человек
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2722 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9985 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 170 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 83 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 159 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов