Поиск

Нижняя палата румынского парламента одобрила предложение объединиться с Молдавией

Нижняя палата румынского парламента одобрила предложение объединиться с Молдавией
Фото: AP/ТАСС

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Нижняя палата парламента Румынии одобрила выдвинутую оппозиционной партией S.O.S. România законодательную инициативу об объединении Румынии с Молдавией, сообщили румынские СМИ.

Законопроект не обсуждался депутатами, но считается автоматически принятым Палатой депутатов после истечения предусмотренного Конституцией 45-дневного срока рассмотрения. Проект закона будет передан в Сенат - решающую инстанцию по данному вопросу.

Законопроект был зарегистрирован в парламенте 14 апреля и получил отрицательное заключение правительства Румынии. Кроме того, отрицательные отзывы на него дали юридическая комиссия и комиссия по правам человека Палаты депутатов. Поскольку документ не был вынесен на обсуждение и голосование в пленарном заседании, он считается принятым автоматически в соответствии со статьёй 75 (пункт 2) Конституции Румынии и будет направлен в Сенат в редакции, предложенной авторами инициативы.

Согласно законопроекту, парламент Румынии должен принять решение об объединении Румынии и Республики Молдова. Также документ предусматривает "подтверждение приверженности положениям Хельсинских соглашений, которые допускают изменение государственных границ мирным и дипломатическим путём".

Проект уполномочивает правительство Румынии "в срочном порядке и незамедлительно" начать переговоры с властями Кишинёва для "завершения объединения с Республикой Молдова".

Согласно законодательной инициативе, после принятия закона и его публикации в официальном вестнике Румынии должны быть уведомлены власти Республики Молдова; США; НАТО; ООН; ЕС и другие международные структуры.

Партию S.O.S. România возглавляет депутат Европарламента Диана Иванович-Шошоакэ. Она выступает за дружбу с Россией и против оказания помощи Украине.

По данным опроса iData, сейчас объединение с Румынией поддерживают 41% жителей Молдавии. В Румынии этот показатель значительно выше - около 72%.

27 марта 2018 года, в 100-летие объединения Бессарабии с Румынией, парламент Румынии принял декларацию о готовности поддержать любые шаги к объединению, если их поддержат граждане Молдавии.

Дискуссии по поводу возможного объединения Молдавии с Румынией возобновились после заявлений молдавского президента Майи Санду. В интервью британскому блогу The Rest Is Politics она заявила в январе, что в случае проведения референдума об объединении с Румынией проголосовала бы "за". Она признала, что пока в Молдове нет большинства граждан, поддерживающих объединение с Румынией. Санду выступает за вступление в Европейский союз, и власти делают акцент на этом. Вслед за главой государства, с аналогичными заявлениями выступили премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну и министр культуры Кристиан Жардан, а также ряд депутатов парламента.

Эти заявления вызвали критику оппозиции. Партия социалистов и Партия коммунистов потребовали отставки Санду с поста президента, обвинив ее в нарушении Конституции и государственной измене.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Нижняя палата румынского парламента одобрила предложение объединиться с Молдавией

 Нижняя палата румынского парламента одобрила предложение объединиться с Молдавией

Предзаказы на GTA VI стартуют в четверг, игра будет стоить $79,99

 Предзаказы на GTA VI стартуют в четверг, игра будет стоить $79,99

Китайский суперкомпьютер LineShine признан самым мощным в мире

 Китайский суперкомпьютер LineShine признан самым мощным в мире

Золото подешевело ниже $4000 за унцию на укреплении доллара США

Цена Brent упала ниже $75 за баррель впервые с начала войны с Ираном

 Цена Brent упала ниже $75 за баррель впервые с начала войны с Ираном

Трамп заявил о полученном от Тегерана заявлении, что платы за проход через Ормузский пролив нет

 Трамп заявил о полученном от Тегерана заявлении, что платы за проход через Ормузский пролив нет

Лавров заявил о требовании от Москвы новых уступок после Анкориджа

Песков отметил, что БРИКС не планирует создание альтернативной валюты

США провели первое успешное испытание системы ПРО "Золотой купол"

 США провели первое успешное испытание системы ПРО "Золотой купол"

Катар в предстоящие недели восстановит производство СПГ до нормального уровня

 Катар в предстоящие недели восстановит производство СПГ до нормального уровня
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10081 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2812 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 474 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов