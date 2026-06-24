Нижняя палата румынского парламента одобрила предложение объединиться с Молдавией

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Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Нижняя палата парламента Румынии одобрила выдвинутую оппозиционной партией S.O.S. România законодательную инициативу об объединении Румынии с Молдавией, сообщили румынские СМИ.

Законопроект не обсуждался депутатами, но считается автоматически принятым Палатой депутатов после истечения предусмотренного Конституцией 45-дневного срока рассмотрения. Проект закона будет передан в Сенат - решающую инстанцию по данному вопросу.

Законопроект был зарегистрирован в парламенте 14 апреля и получил отрицательное заключение правительства Румынии. Кроме того, отрицательные отзывы на него дали юридическая комиссия и комиссия по правам человека Палаты депутатов. Поскольку документ не был вынесен на обсуждение и голосование в пленарном заседании, он считается принятым автоматически в соответствии со статьёй 75 (пункт 2) Конституции Румынии и будет направлен в Сенат в редакции, предложенной авторами инициативы.

Согласно законопроекту, парламент Румынии должен принять решение об объединении Румынии и Республики Молдова. Также документ предусматривает "подтверждение приверженности положениям Хельсинских соглашений, которые допускают изменение государственных границ мирным и дипломатическим путём".

Проект уполномочивает правительство Румынии "в срочном порядке и незамедлительно" начать переговоры с властями Кишинёва для "завершения объединения с Республикой Молдова".

Согласно законодательной инициативе, после принятия закона и его публикации в официальном вестнике Румынии должны быть уведомлены власти Республики Молдова; США; НАТО; ООН; ЕС и другие международные структуры.

Партию S.O.S. România возглавляет депутат Европарламента Диана Иванович-Шошоакэ. Она выступает за дружбу с Россией и против оказания помощи Украине.

По данным опроса iData, сейчас объединение с Румынией поддерживают 41% жителей Молдавии. В Румынии этот показатель значительно выше - около 72%.

27 марта 2018 года, в 100-летие объединения Бессарабии с Румынией, парламент Румынии принял декларацию о готовности поддержать любые шаги к объединению, если их поддержат граждане Молдавии.

Дискуссии по поводу возможного объединения Молдавии с Румынией возобновились после заявлений молдавского президента Майи Санду. В интервью британскому блогу The Rest Is Politics она заявила в январе, что в случае проведения референдума об объединении с Румынией проголосовала бы "за". Она признала, что пока в Молдове нет большинства граждан, поддерживающих объединение с Румынией. Санду выступает за вступление в Европейский союз, и власти делают акцент на этом. Вслед за главой государства, с аналогичными заявлениями выступили премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну и министр культуры Кристиан Жардан, а также ряд депутатов парламента.

Эти заявления вызвали критику оппозиции. Партия социалистов и Партия коммунистов потребовали отставки Санду с поста президента, обвинив ее в нарушении Конституции и государственной измене.