Дума приняла закон об обязательном подъеме флага РФ на спортивных мероприятиях

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон о расширении использования Государственного флага РФ в сфере физической культуры и спорта.

Согласно закону в перечень объектов, на которых Государственный флаг РФ должен быть вывешен постоянно, включаются объекты спорта, находящихся в государственной (муниципальной) собственности.

Закон предусматривает обязательный подъем (установка) Государственного Флага РФ во время официальных физкультурных мероприятий и официальных спортивных соревнований.