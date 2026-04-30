Думе предложили проверять военных на алкоголь на местах, без доставления в медорганизации

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму проект закона о проведении освидетельствования на состояние алкогольного опьянения военнослужащих на местах, без доставления в медицинские организации.

Соответствующий проект закона (1222106-8) размещен в четверг в базе законодательной деятельности палаты парламента РФ.

Перечень должностных лиц, которые обладают полномочиями по проведению освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, будет установлен общевоинскими уставами, говорится в проекте закона.

"Проведение освидетельствования на состояние алкогольного опьянения предлагается осуществлять только в случае, если в отношении лица имеются достаточные основания полагать, что оно находится в состоянии опьянения (запах алкоголя изо рта, (или) неустойчивость позы, (или) нарушение речи, (или) резкое изменение окраски кожных покровов лица, (или) поведение, не соответствующее обстановке), в соответствии с критериями, установленными соответствующим приказом Минздрава России", - указывается в пояснительной записке.

Освидетельствование на состояние алкогольного опьянения предлагается осуществлять в присутствии двух понятых или с применением видеозаписи с использованием специальных технических средств измерения, обеспечивающих запись результатов измерения на бумажном носителе (путем измерения концентрации этилового спирта в выдыхаемом воздухе), также указывается в пояснительной записке.

Вместе тем направление на медицинское освидетельствование на состояние опьянения потребуется в обязательном случае:

1) при отказе военнослужащего от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения;

2) при несогласии военнослужащего с результатами освидетельствования на состояние алкогольного опьянения;

3) при наличии достаточных оснований полагать, что военнослужащий находится в состоянии опьянения и отрицательном результате освидетельствования на состояние алкогольного опьянения;

4) при отсутствии возможности проведения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.

При этом положения законопроекта уточняют, что освидетельствование на состояние алкогольного опьянения и направление на медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического) водителей, управляющих транспортными средствами Вооруженных сил РФ, войск национальной гвардии РФ, спасательных воинских формирований МЧС, будет осуществляться должностными лицами военной автомобильной инспекции.

