В Курском приграничье в результате атак ранены мужчина и женщина

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - В приграничном Беловском районе Курской области в результате последних атак ранены мужчина и женщина, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

В слободе Белой БПЛА атаковал продуктовый магазин, 55 летняя женщина получила открытую черепно-мозговую травму, множественные слепые осколочные ранения головы, шеи, левого плеча, левой кисти с открытым переломом, перелом левой лопатки. Ее положат в больницу в Курске.

На месте атаки повреждено остекление входной группы магазина.

"Еще один пострадавший - в деревне Гирьи Беловского района. У 59-летнего мужчины множественные слепые осколочные ранения грудной клетки, живота, плеча и предплечья, правой ноги", - проинформировал Хинштейн. Раненого также доставят в Курскую областную больницу.