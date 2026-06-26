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В Курском приграничье в результате атак ранены мужчина и женщина

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - В приграничном Беловском районе Курской области в результате последних атак ранены мужчина и женщина, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

В слободе Белой БПЛА атаковал продуктовый магазин, 55 летняя женщина получила открытую черепно-мозговую травму, множественные слепые осколочные ранения головы, шеи, левого плеча, левой кисти с открытым переломом, перелом левой лопатки. Ее положат в больницу в Курске.

На месте атаки повреждено остекление входной группы магазина.

"Еще один пострадавший - в деревне Гирьи Беловского района. У 59-летнего мужчины множественные слепые осколочные ранения грудной клетки, живота, плеча и предплечья, правой ноги", - проинформировал Хинштейн. Раненого также доставят в Курскую областную больницу.

Хроника 24 февраля 2022 года – 26 июня 2026 года Военная операция на Украине
Александр Хинштейн Беловский район Курская область
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