Подписан закон о возможности повысить максимум мощности объектов микрогенерации

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин утвердил изменения в закон "Об электроэнергетике", позволяющие повысить максимальную мощность объектов микрогенерации, новый закон уже опубликован.

Он предусматривает передачу правительству полномочий определять предельное значение объема выдачи электроэнергии с объекта микрогенерации в сеть.

Это "позволит увеличить этот объем свыше разрешенных сегодня 15 кВт и устанавливать такое оборудование не только на частных жилых домах, но и на многоквартирных, а также на общественных зданиях", поясняли ранее в профильном комитете Госдумы после принятия ею соответствующего законопроекта.

Понятие микрогенерации было законодательно закреплено в 2019 году, что дало физлицам возможность продавать электроэнергию с собственных небольших объектов генерации, функционирующих в том числе на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Тогда максимальная мощность выдачи в сеть объектов микрогенерации была закреплена на уровне 15 кВт. Предполагалось, что электроэнергия может использоваться потребителями для удовлетворения собственных бытовых или производственных нужд. Кроме того, ее излишки можно продавать гарантирующим поставщикам, которые обязаны их покупать по средневзвешенной цене оптового рынка, и другим энергосбытам.