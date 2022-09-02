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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:14

Мишустин поручил упростить процедуру подключения солнечных батарей

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минэнерго и Минцифры до 30 сентября проработать упрощение процедуры подключения солнечных батарей, в том числе через портал госуслуг.

Поручение сформулировано по итогам Всероссийского урбанистического форума "Среда для жизни - 2022", список поручений опубликован на сайте правительства.

На форуме премьер обратил внимание на солнечные батареи, представленные одной из российских компаний.

"Ее генеральный директор обратился к главе правительства с просьбой упростить процедуру подключения таких источников электроэнергии, чтобы документы можно было оформлять, в том числе через портал госуслуг", - сказали в пресс-службе правительства.

Минцифры России и Минэнерго России до 30 сентября должны представить предложения по упрощению процедуры подключения источников микрогенерации электроэнергии, в том числе по обеспечению возможности оформления документов через единый портал государственных услуг. О результатах должно быть доложено в правительство, в случае необходимости должен быть подготовлен проект нормативно-правового акта.

Минцифры Минэнерго Михаил Мишустин Правительство
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