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Дума приняла закон о микрогенерации, позволяющий повысить максимум ее мощности

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Госдума на пленарном заседании в среду рассмотрела и приняла во втором и третьем, окончательном, чтениях закон о микрогенерации, сообщил комитет Госдумы по энергетике.

Внесенный правительством проект федерального закона №1109066-8 предусматривает передачу кабинету министров полномочий определять предельное значение объема выдачи электроэнергии с объекта микрогенерации в сеть.

Это "позволит увеличить этот объем свыше разрешенных сегодня 15 кВт и устанавливать такое оборудование не только на частных жилых домах, но и на многоквартирных, а также на общественных зданиях", пояснили в комитете.

Понятие микрогенерации было законодательно закреплено в 2019 году, что дало физлицам возможность продавать электроэнергию с собственных небольших объектов генерации, функционирующих в том числе на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Тогда максимальная мощность выдачи в сеть объектов микрогенерации была закреплена на уровне 15 кВт. Предполагалось, что электроэнергия может использоваться потребителями для удовлетворения собственных бытовых или производственных нужд. Кроме того, ее излишки можно продавать гарантирующим поставщикам, которые обязаны их покупать по средневзвешенной цене оптового рынка, и другим энергосбытам.

Госдума
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