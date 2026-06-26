Путин поручил завершить строительство Дворца танцев Эйфмана в Петербурге

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил завершить строительство в Петербурге зданий, необходимых для размещения Дворца танцев Бориса Эйфмана, а также предоставить предложения по модернизации существующего учебного корпуса или строительству нового комплекса Московской государственной академии хореографии (МГАХ).

Перечень поручений, составленный после заседания Совета по культуре, опубликован на сайте Кремля.

Обеспечить завершение строительства в Петербурге поручено Управлению делами президента с учетом ранее данных поручений. "Срок - 20 сентября 2027 года (предварительный доклад - до 20 июля 2026 года, далее - один раз в полгода)", - говорится в поручении.

Также президент поручил правительству России совместно с правительством Москвы "представить предложения по модернизации существующего учебного корпуса или строительству нового комплекса федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Московская государственная академия хореографии"".