Президент возьмет под особый контроль строительство Дворца танца в Петербурге

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин сообщил, что возьмет под особый контроль строительство Дворца танца в Санкт-Петербурге, и выразил надежду, что в 2027 году его строительство будет завершено.

"Надеюсь, что этот результат будет положительным, и в 2027 году работа будет завершена. Возьмем под особый контроль. Я прошу и министерство культуры тоже на это внимание обратить, и администрацию президента", - сказал Путин на заседании Совета при президенте РФ по культуре, приуроченном ко Дню работника культуры.

Художественный руководитель - президент Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Борис Эйфман обратился к Путину с просьбой достроить Дворец танца на Тучковом буяне и открыть его к 50-летию театра - к сентябрю 2027 года. Эйфман отметил, что его строительство должно было завершиться в 2016 году, "однако сроки многократно менялись".

Помимо этого, Эйфман предложил установить в Санкт-Петербурге памятник ближайшему сподвижнику Петра I Александру Меншикову на площади вблизи Биржевого моста.

"Что касается памятника Меншикову, то вы абсолютно правы. И место, которое вы называете, оно, на мой взгляд, очень подходит для этого. Я с губернатором обязательно переговорю", - сказал Путин.