Президент возьмет под особый контроль строительство Дворца танца в Петербурге

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин сообщил, что возьмет под особый контроль строительство Дворца танца в Санкт-Петербурге, и выразил надежду, что в 2027 году его строительство будет завершено.

"Надеюсь, что этот результат будет положительным, и в 2027 году работа будет завершена. Возьмем под особый контроль. Я прошу и министерство культуры тоже на это внимание обратить, и администрацию президента", - сказал Путин на заседании Совета при президенте РФ по культуре, приуроченном ко Дню работника культуры.

Художественный руководитель - президент Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Борис Эйфман обратился к Путину с просьбой достроить Дворец танца на Тучковом буяне и открыть его к 50-летию театра - к сентябрю 2027 года. Эйфман отметил, что его строительство должно было завершиться в 2016 году, "однако сроки многократно менялись".

Помимо этого, Эйфман предложил установить в Санкт-Петербурге памятник ближайшему сподвижнику Петра I Александру Меншикову на площади вблизи Биржевого моста.

"Что касается памятника Меншикову, то вы абсолютно правы. И место, которое вы называете, оно, на мой взгляд, очень подходит для этого. Я с губернатором обязательно переговорю", - сказал Путин.

Что произошло за день: среда, 25 марта

Самолет с делегацией депутатов Госдумы приземлился в Нью-Йорке

Оверчук сказал о штатной работе западной ветки транспортного коридора "Север - Юг"

Песков заявил, что Россия не является посредником между США и Ираном

Великий Новгород остался без воды
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1073 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8792 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 149 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 95 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 467 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });