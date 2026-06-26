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Правительство обсудит квоты на экспорт круглого леса для переработчиков сырья

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Правительство обсудит вопрос предоставления квот на экспорт круглого леса для лесопереработчиков, сообщил вице-премьер - полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев после поездки в Коми.

По его словам, сейчас в стране непростое положение с лесопереработкой. Трутнев также отметил, что решение правительства о запрете экспорта круглого леса не привело к росту переработки внутри страны.

"Может быть, нам придется подумать над каким-то форматом предоставления квот на экспорт круглого леса для компаний, которые занимаются переработкой, большими ее объемами (...), чтобы дать возможность тем компаниям, которые перерабатывают, какое-то количество круглого леса продавать на внешние рынки. Посмотрим, во всяком случае мы обсудим такой вопрос в правительстве", - сказал чиновник.

Экспорт "кругляка" хвойных и ценных лиственных пород из России практически запрещен с 2021 года.

Правительство Коми Юрий Трутнев
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