Поиск

Минпромторг поддержал отмену заградительной пошлины на экспорт влажных пиломатериалов

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ поддерживает предложение лесопромышленников отменить действие заградительной пошлины на так называемые влажные пиломатериалы (влажностью более 22%), но решение должна принять правительственная подкомиссия, заявили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства.

"Минпромторг России поддерживает отмену заградительной пошлины на экспорт "влажных" пиломатериалов и неоднократно выступал с соответствующими предложениями. Рассмотрение предложений в части мер таможенно-тарифного регулирования в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. №1166 отнесено к компетенции подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции", - сказали в Минпромторге.

В РоссииЛеспром попросил Рослесхоз о переходном периоде после запуска ФГИС "Лесной комплекс"Читать подробнее

Вопрос отмены заградительной пошлины на грубообработанные пиломатериалы в качестве меры поддержки лесопромышленников поднимался в конце января на совещании подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отраслей экономики под председательством вице-премьера РФ Александра Новака, писал РБК со ссылкой на участников заседания.

Как сообщалось, в 2022 году правительство ввело заградительные экспортные пошлины на "влажные" пиломатериалы для того, чтобы ограничить вывоз под их видом необработанной древесины (экспорт "кругляка" хвойных и ценных лиственных пород из РФ практически запрещен с 2021 года). В конце 2022 года действие пошлин было продлено до конца 2025 года.

Повышенные ставки распространяются на экспорт отдельных видов лесоматериалов влажностью более 22%, толщиной и шириной более 10 см. Так, на брус из хвойных пород древесины экспортные пошлины составляют 200 евро за кубический метр, из бука - 250 евро, из ясеня - 300 евро, из дуба - 370 евро, напомнили в аппарате вице-премьера. На экспорт пиломатериалов из хвойных пород древесины ставка составляет 10%, но не менее 13 евро за кубометр, из дуба - 10%, но не менее 15 евро, из бука и ясеня - 10%, но не менее 50 евро.

Минпромторг
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Рубль в пятницу заметно понизился в паре с юанем в рамках коррекции

Инфляция в России

Инфляция в РФ в годовом выражении в январе ускорилась до 9,92%

Инфляция в РФ в годовом выражении в январе ускорилась до 9,92%

Рынок акций РФ в пятницу откатился к 3185п по индексу МосБиржи на сигналах от ЦБ

Запасы какао-бобов на складах в Нью-Йорке и Лондоне упали до рекордных минимумов

Запасы какао-бобов на складах в Нью-Йорке и Лондоне упали до рекордных минимумов

Apple и Google вернули TikTok в магазины приложений

Банк России не ожидает волны банкротств

Инфляция в России

Банк России ожидает пика годовой инфляции в РФ в апреле-мае

Банк России в базовом сценарии еще не учитывает урегулирование конфликта с Украиной

Банк России в базовом сценарии еще не учитывает урегулирование конфликта с Украиной

Минфин не ждет в 2026 году перехода к уплате налогов на имущество по кадастру

ЦБ установил надбавку в 20% по кредитам крупным компаниям с высокой долговой нагрузкой

Хроники событий
Инфляция в РоссииИнфляция в России51 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне38 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе340 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2172 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5857 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России39 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау86 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });