Минпромторг поддержал отмену заградительной пошлины на экспорт влажных пиломатериалов

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ поддерживает предложение лесопромышленников отменить действие заградительной пошлины на так называемые влажные пиломатериалы (влажностью более 22%), но решение должна принять правительственная подкомиссия, заявили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства.

"Минпромторг России поддерживает отмену заградительной пошлины на экспорт "влажных" пиломатериалов и неоднократно выступал с соответствующими предложениями. Рассмотрение предложений в части мер таможенно-тарифного регулирования в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. №1166 отнесено к компетенции подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции", - сказали в Минпромторге.

Вопрос отмены заградительной пошлины на грубообработанные пиломатериалы в качестве меры поддержки лесопромышленников поднимался в конце января на совещании подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отраслей экономики под председательством вице-премьера РФ Александра Новака, писал РБК со ссылкой на участников заседания.

Как сообщалось, в 2022 году правительство ввело заградительные экспортные пошлины на "влажные" пиломатериалы для того, чтобы ограничить вывоз под их видом необработанной древесины (экспорт "кругляка" хвойных и ценных лиственных пород из РФ практически запрещен с 2021 года). В конце 2022 года действие пошлин было продлено до конца 2025 года.

Повышенные ставки распространяются на экспорт отдельных видов лесоматериалов влажностью более 22%, толщиной и шириной более 10 см. Так, на брус из хвойных пород древесины экспортные пошлины составляют 200 евро за кубический метр, из бука - 250 евро, из ясеня - 300 евро, из дуба - 370 евро, напомнили в аппарате вице-премьера. На экспорт пиломатериалов из хвойных пород древесины ставка составляет 10%, но не менее 13 евро за кубометр, из дуба - 10%, но не менее 15 евро, из бука и ясеня - 10%, но не менее 50 евро.