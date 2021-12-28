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ЕЭК ввела общий для стран ЕАЭС запрет на вывоз "кругляка"

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрила введение фактического запрета на вывоз с территории стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) некоторых видов необработанных и грубо обработанных лесоматериалов, а также топливной древесины.

"Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение о введении единой меры нетарифного регулирования в виде количественного ограничения экспорта в отношении отдельных видов лесоматериалов (из кодов 4401, 4403 и 4407 ТН ВЭД ЕАЭС). Мера предусматривает нулевую квоту на вывоз товара из всех стран Евразийского экономического союза и установлена на бессрочной основе", - говорится в сообщении торгового блока ЕЭК.

Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.

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"Коллегия продолжает работу, направленную на унификацию применяемых на национальном уровне односторонних мер по регулированию вывоза отдельных видов продукции", - прокомментировал решение министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев, слова которого приведены в сообщении.

Он также отметил, что лесоматериалы включены в перечень товаров, которые являются существенно важными для внутреннего рынка ЕАЭС.

Полный запрет на вывоз отдельных видов лесоматериалов применяется сейчас в одностороннем порядке в Казахстане и Киргизии. В Белоруссии и РФ установлены ставки вывозных таможенных пошлин, отмечают в ЕЭК.

В России с начала следующего года начинает действовать практически полный запрет на экспорт необработанной древесины хвойных и ценных лиственных пород (4403 ТН ВЭД, вывоз будет возможен в исключительных случаях через два пункта – Хасан и Люття). Также с января 2022 г. РФ сроком на один год вводит заградительные ставки вывозных таможенных пошлин на так называемые "товары прикрытия", под видом которых может вывозиться "кругляк" ценных пород, - грубо обработанную древесину с влажностью более 22% и толщиной и шириной более 10 см (4407 ТН ВЭД). В отношении топливной древесины (4401 ТН ВЭД) сейчас действует экспортная пошлина в размере 5-10% от таможенной стоимости.

ЕЭК ЕАЭС

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