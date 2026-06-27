Авария оставила без электричества более 29 тыс. жителей Владивостока

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Энергоснабжение нарушено во Владивостоке из-за аварии, без света остаются 105 многоквартирных домов с населением более 29 тыс. человек, сообщает в субботу Главное управление МЧС России.

"В субботу в 07:05 в центр управления в кризисных ситуациях поступила информация об аварийном отключении электроснабжения во Владивостоке. Без электроснабжения остаются 105 многоквартирных домов с населением более 29 тысяч человек", - говорится в сообщении.

Энергетики проводят аварийно-восстановительные работы.