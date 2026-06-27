Устранена авария, оставившая без света 29 тыс. жителей Владивостока

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Энергетики завершили ликвидацию аварии, которая оставила без электричества более 100 многоквартирных домов во Владивостоке, сообщает в субботу Главное управление МЧС России по Приморскому краю.

"По состоянию на 13:17 электроснабжение полностью восстановлено по штатной схеме", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в субботу в 7:05 по местному времени в центр управления в кризисных ситуациях поступила информация об аварийном отключении электроснабжения во Владивостоке. Без света оставались 105 многоквартирных домов с населением более 29 тысяч человек.