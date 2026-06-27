Поиск

Устранена авария, оставившая без света 29 тыс. жителей Владивостока

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Энергетики завершили ликвидацию аварии, которая оставила без электричества более 100 многоквартирных домов во Владивостоке, сообщает в субботу Главное управление МЧС России по Приморскому краю.

"По состоянию на 13:17 электроснабжение полностью восстановлено по штатной схеме", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в субботу в 7:05 по местному времени в центр управления в кризисных ситуациях поступила информация об аварийном отключении электроснабжения во Владивостоке. Без света оставались 105 многоквартирных домов с населением более 29 тысяч человек.

Владивосток МЧС России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

До 11 увеличилось число БПЛА, сбитых на подлете к Москве

 До 11 увеличилось число БПЛА, сбитых на подлете к Москве

До девяти выросло число сбитых БПЛА, летевших на Москву

В Волгограде при атаке БПЛА ранены 10 человек, повреждено предприятие

Аэропорты Волгограда, Геленджика и Сочи вернулись к штатной работе

 Аэропорты Волгограда, Геленджика и Сочи вернулись к штатной работе

На подлете к Москве сбито семь беспилотников

Авария оставила без электричества более 29 тыс. жителей Владивостока

Из "Артека" вывезли всех отдыхавших

Что произошло за день: пятница, 26 июня

Новак поручил проработать алгоритмы обеспечения АПК топливом

 Новак поручил проработать алгоритмы обеспечения АПК топливом

Новак и Собянин обсудили снабжение Москвы бензином
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10128 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2845 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 73 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов