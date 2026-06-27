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В Волгограде при атаке БПЛА ранены 10 человек, повреждено предприятие

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - В результате украинской атаки в Волгограде повреждено предприятие, 10 человек ранены, сообщил утром в субботу губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

"Повреждены производственные объекты одного из предприятий Волгограда в Краснооктябрьском районе. На данный момент известно о десяти пострадавших, все направлены в больницу скорой помощи для оценки степени повреждений, медики предварительно отмечают, что угрозы жизни нет", - приводятся слова Бочарова в Мах-канале региональной администрации.

По словам губернатора, локальные возгорания ликвидированы, повреждений жилых объектов не зафиксировано.

Хроника 24 февраля 2022 года – 27 июня 2026 года Военная операция на Украине
Андрей Бочаров Волгоград
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В Волгограде при атаке БПЛА ранены 10 человек, повреждено предприятие

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