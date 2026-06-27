Поиск

Один человек погиб и 11 пострадали при атаке на Волгоградскую область

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Число пострадавших в результате украинской атаки на предприятие в Волгоградской области увеличилось до 11 человек, есть погибший, сообщил губернатор области Андрей Бочаров в субботу.

"К сожалению, в результате сегодняшней ракетной атаки есть погибший. В ходе ликвидации повреждений обнаружено тело работника предприятия", - привели слова Бочарова в канале администрации области в мессенджере Мах.

Поиски еще одного сотрудника предприятия продолжаются, сообщил глава региона.

После атаки ВСУ одного из предприятий Волгограда в Краснооктябрьском районе по уточненным данным госпитализировано 11 пострадавших. Состояние двоих из них тяжелое.

Волгоградская область Андрей Бочаров
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Число пострадавших при атаке на "Самбекские высоты" увеличилось до 12 человек

Один человек погиб и 11 пострадали при атаке на Волгоградскую область

На Ставрополье возбуждено уголовное дело после подтопления домов

Отключения света на срок до пяти часов возможны в Крыму из-за проведения работ

Над Курской областью за сутки сбили 108 беспилотников

До 11 увеличилось число БПЛА, сбитых на подлете к Москве

 До 11 увеличилось число БПЛА, сбитых на подлете к Москве

До девяти выросло число сбитых БПЛА, летевших на Москву

В Волгограде при атаке БПЛА ранены 10 человек, повреждено предприятие

Аэропорты Волгограда, Геленджика и Сочи вернулись к штатной работе

 Аэропорты Волгограда, Геленджика и Сочи вернулись к штатной работе

На подлете к Москве сбито семь беспилотников
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2848 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10135 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 73 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов