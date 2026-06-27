Один человек погиб и 11 пострадали при атаке на Волгоградскую область

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Число пострадавших в результате украинской атаки на предприятие в Волгоградской области увеличилось до 11 человек, есть погибший, сообщил губернатор области Андрей Бочаров в субботу.

"К сожалению, в результате сегодняшней ракетной атаки есть погибший. В ходе ликвидации повреждений обнаружено тело работника предприятия", - привели слова Бочарова в канале администрации области в мессенджере Мах.

Поиски еще одного сотрудника предприятия продолжаются, сообщил глава региона.

После атаки ВСУ одного из предприятий Волгограда в Краснооктябрьском районе по уточненным данным госпитализировано 11 пострадавших. Состояние двоих из них тяжелое.