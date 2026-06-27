Что произошло за день: суббота, 27 июня
Последствия атак на предприятие в Волгоградской области и на комплекс "Самбекские высоты" в Ростовской области, массовое отравление в Астрахани
Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:
- Один человек погиб и 11 пострадали при атаке на предприятие в Волгоградской области.
- Атаке подвергся музейный комплекс "Самбекские высоты" в Ростовской области, пострадали 12 человек.
- В Астрахани произошло массовое отравление едой навынос, у всех пострадавших выявлен сальмонеллез. Одна женщина погибла. Возбуждено уголовное дело.
- В Иране заявили, что удары США стали нарушением Устава ООН и условий меморандума о взаимопонимании.
- Израиль нанес удар по Верхней Набатии в южном Ливане. Лидер "Хезболлы" Наим Касем заявил, что движение продолжит военную активность против Израиля в Ливане.
- Совет Безопасности ООН 29 июня проведет заседание в связи с атакой дрона на автобус с белорусскими детьми в Брянской области.