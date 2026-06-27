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Что произошло за день: суббота, 27 июня

Последствия атак на предприятие в Волгоградской области и на комплекс "Самбекские высоты" в Ростовской области, массовое отравление в Астрахани

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Один человек погиб и 11 пострадали при атаке на предприятие в Волгоградской области.

- Атаке подвергся музейный комплекс "Самбекские высоты" в Ростовской области, пострадали 12 человек.

- В Астрахани произошло массовое отравление едой навынос, у всех пострадавших выявлен сальмонеллез. Одна женщина погибла. Возбуждено уголовное дело.

- В Иране заявили, что удары США стали нарушением Устава ООН и условий меморандума о взаимопонимании.

- Израиль нанес удар по Верхней Набатии в южном Ливане. Лидер "Хезболлы" Наим Касем заявил, что движение продолжит военную активность против Израиля в Ливане.

- Совет Безопасности ООН 29 июня проведет заседание в связи с атакой дрона на автобус с белорусскими детьми в Брянской области.

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