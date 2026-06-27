Число пострадавших при атаке на "Самбекские высоты" увеличилось до 12 человек

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - В результате атаки украинских беспилотников на музейный комплекс "Самбекские высоты" в Ростовской области пострадали 12 человек, сообщил губернатор обрасти Юрий Слюсарь в субботу.

"По уточненной информации - 12 человек пострадали, из них 10 - госпитализированы", - написал Слюсарь в своем канале в мессенджере Max. Ранее сообщалось об 11 пострадавших.

Медики оказывают всю необходимую помощь, уточнил глава региона. На месте происшествия работают экстренные службы.

Слюсарь сообщил, что удар БПЛА пришелся по основному зданию военно-исторического музейного комплекса "Самбекские высоты" в Ростовской области, где расположен информационно-выставочный центр. По предварительным данным, сама экспозиция музея не пострадала.

Военно-исторический музей "Самбекские высоты" недалеко от села Самбек под Таганрогом - самый большой в Ростовской области памятный комплекс в честь советских воинов, сражавшихся в этом районе во время Великой Отечественной войны.