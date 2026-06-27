Состояние пострадавших при атаке на "Самбекские высоты" оценивается как легкой и средней тяжести

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Стационарную медицинскую помощь получили десять пострадавших при атаке вооруженных формирований Украины на музей "Самбекские высоты", сообщает пресс-служба Минздрава Ростовской области в Max в субботу.

"Всего за медицинской помощью обратилось 12 человек, в том числе 11 - в ГКБСМП г. Таганрога, один ребенок был доставлен в городскую клиническую больницу № 20 Ростова-на-Дону. На данный момент стационарную медицинскую помощь получили 10 человек. Состояние пострадавших врачи оценивают как легкой и средней степени тяжести. Двое после осмотра отказались от госпитализации. При необходимости будет обеспечен перевод пациентов в областные больницы региональным Центром медицины катастроф", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Ростовской области Наири Варданяна.

Подчеркивается, что для оказания помощи и оперативной эвакуации на территорию мемориального комплекса были направлены семь бригад скорой медицинской помощи из Неклиновского района и Таганрога.

Как сообщал ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, в результате атаки на музейный комплекс пострадали 12 человек, 10 из них - госпитализированы. Удар БПЛА пришелся по основному зданию военно-исторического музейного комплекса "Самбекские высоты", где расположен информационно-выставочный центр. По предварительным данным, сама экспозиция музея не пострадала.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по данному факту, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.