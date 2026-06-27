Уголовное дело возбуждено после массового отравления в Астрахани

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в Астрахани по факту массового отравления граждан, в том числе повлекшего гибель женщины, после употребления продукции кафе, работавшего навынос, сообщили в следственном управлении СКР по региону в субботу.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в период с 24 по 27 июня в Астрахани зарегистрирована групповая заболеваемость острой кишечной инфекцией среди граждан, употребивших готовую продукцию предприятия общепита. Источником инфекции предположительно стали рыбные котлеты.

Ранее сообщалось, что за медицинской помощью после употребления еды навынос в Астрахани обратились 14 человек, у всех подтвержден диагноз сальмонеллез. Одна женщина скончалась.