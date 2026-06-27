Из больницы выписаны 8 из 10 госпитализированных после атаки на музей "Самбекские высоты"

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Двое пострадавших при атаке дронов ВСУ на музей "Самбекские высоты" пока остаются в больницах, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

"По данным на 19:30 мск из больницы выписаны 8 человек из 10 госпитализированных сегодня днем в результате прилета БПЛА на территорию музейного комплекса "Самбекские высоты" в Неклиновском районе. Двое, среди них семилетняя девочка, пока остаются в больницах. Как доложил министр здравоохранения Наири Варданян, состояние пациентов стабильное", - написал Слюсарь.

По данным заместителя губернатора Ростовской области Андрея Фатеева, на территории музея повреждены кровля, фасад и внутренние помещения информационно-выставочного центра.

"Завтра на территории комплекса начнутся работы по ликвидации последствий атаки. К работе также подключатся специалисты Минкультуры и Минстроя - они оценят масштаб повреждений и примут решение о возобновлении работы музея. Напомню, сама экспозиция не пострадала. Возможно, повреждено мультимедийное оборудование. Пока музейный комплекс приостановил работу", - добавил глава региона.

Как сообщал ранее Слюсарь, в результате атаки на музейный комплекс пострадали 12 человек, 10 из них - госпитализированы. Удар БПЛА пришелся по основному зданию военно-исторического музейного комплекса "Самбекские высоты", где расположен информационно-выставочный центр. По предварительным данным, сама экспозиция музея не пострадала. Состояние пострадавших оценивается как легкой и средней степени тяжести.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по данному факту, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Военно-исторический музей "Самбекские высоты" недалеко от села Самбек под Таганрогом - самый большой в Ростовской области памятный комплекс в честь советских воинов, сражавшихся в этом районе во время Великой Отечественной войны.